Una big inglese è interessata a Scalvini | i dettagli

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di sabato 23 marzo 2024) Giorgio, difensore dell’Atalanta, già nel radar della nazionale maggiore guidata da Luciano Spalletti, ha suscitato interesse da parte del Napoli in diverse occasioni di mercato. Nonostante la giovane età, classe 2003, vanta già 76 presenze in Serie A e il suo valore sul mercato è in costante crescita. Secondo quanto riportato da Caught Offside, L'articolo