Un posto al sole | anticipazioni | Ida subisce un grave lutto

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 23 marzo 2024) Ida Kovalenko dovrà affrontare un terribilenel corso dei prossimi episodi di Unal. La ragazza, infatti, apprenderà che suo padre è morto e cadrà nella disperazione. Ricordiamo che Ida ha accettato suo malgrado di vivere a Palazzo Palladini con Marina Giordano e Roberto Ferri, i quali, temendo che la ragazza potesse avanzare delle richieste sul piccolo Tommaso, hanno deciso di far trasferire suo padre in una clinica specializzata di Napoli e si sono offerti di pagargli le cure mediche. Ida, però, si è riavvicinata a Diego Giordano e questo ha fatto infuriare Roberto, che ha subito messo le cose in chiaro con lei. L'imprenditore, in particolare, ha minacciato la Kovalenko di non finanziare più le cure di suo padre se lei non si fosse allontanata da Diego. Ida, a quel punto, ha cercato di prendere le distanze dal ...