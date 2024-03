Un posto al sole | anticipazioni 25 marzo | Viola e Antonio ritrovano una buona intesa

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 23 marzo 2024) La nuova puntata della storica soap Unal, che andrà in onda su Rai Tre lunedì 152024, rivelano che Damiano riuscirà a far riavvicinare. La luce dei riflettori tornerà ad essere focalizzata anche sul rapporto tra Ida e Diego che torneranno a trascorrere gran parte del loro tempo insieme, come ai vecchi tempi. Alberto non riuscirà a credere che Clara aspetti un bambino da Eduardo. Maria e Roberto concentreranno tutte le loro attenzioni, nel prendersi cura del piccolo Tommaso. Scopriamo qualchein più sul nuovo appuntamento di Upas. Unal25La puntata di Unalche andrà in onda su Rai Tre lunedì ...