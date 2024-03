Un mondo a parte | una commedia piena di valori con Albanese e Raffaele

(Di sabato 23 marzo 2024) Due fuoriclasse, un cast di comprimari non attori diretto meravigliosamente e paesaggi da favola, al centro di un film che insegna a non rassegnarsi

La recensione di Un mondo a parte , il nuovo film di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele che ci porta in un borgo di montagna per raccontare con leggerezza le difficoltà e sfide ... (movieplayer)

Riccardo Milani racconta di un maestro che dalla città si trasferisce fra i monti dell'Abruzzo in una commedia sulle comunità a rischio di estinzione che suona come un inno d'amore a quei luoghi. Da ... (comingsoon)

La recensione di Un mondo a parte di Riccardo Milani, con Antonio Albanese e Virginia Raffaele nei panni di due maestri pronti a tutto per salvare la loro scuola nella Marsica abruzzese: un film ... (spettacolo.eu)

