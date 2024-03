Ultraleggero precipita a Trevignano | morti Lanfranco De Gennaro e Lucia Buccieri

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 23 marzo 2024) Tragico incidente in vicolo Alpini, a, quasi al confine con Montebelluna. Unto nel giardino di una casa privata. Morte sul colpo le due persone a bordo: marito e moglie di 71 anni. La tragedia del volo è avvenuta sabato alle 11.15 Sfiorata l’abitazione. Sul posto sono intervenuti in forze vigili del fuoco, sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso e alcune pattuglie dei carabinieri. Le vittime sono il tenente colonnello dell’AeronauticaDe, 71 anni, nato a Udine, e la moglieBucceri, ex insegnante, coetanea, anche lei di origini friulane. Erano entrambi in pensione e abitavano a Treviso, nel quartiere di Santa Bona. Lasciano due figli. La coppia si era trasferita nel capoluogo della Marca quando De...