Ultime Notizie Serie A | Commisso sceglie il futuro della Fiorentina | la Procura chiude le indagini sul caso Acerbi

E’ di almeno 60 morti e 145 feriti il bilancio della sparatoria al Crocus City Hall , la più grande sala di concerti a Mosca , dove uomini armati e in mimetica sono entrati e hanno iniziato a sparare (ilsole24ore)

Covid, nell'ultima settimana +6,1% casi. Stabili i ricoveri - Roma, 22 mar. (askanews) - Nella settimana compresa tra il 14 e il 20 marzo 2024 sono stati registrati dalla cabina di regia Iss-Ministero ...notizie.tiscali

Covid Italia oggi, ultimo bollettino: contagi in aumento, Jn.1 variante predominante - Incidenza stabile (la più elevata nel Lazio, la più bassa in Basilicata), Rt in lieve aumento, ricoveri stabili ...adnkronos

Borsa Milano, avvio fiacco con Europa, giù Webuild dopo Abb, tenta il rally TIM - MILANO (Reuters) - Avvio fiacco a Piazza Affari in un mercato che si prende una pausa di riflessione dopo cinque sedute consecutive di guadagni, grazie alle Ultime indicazioni dovish di alcune banche ...msn