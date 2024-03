Ultime Notizie Roma del 23-03-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 23 marzo 2024)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla violazione da parte di Francesco Vitale in studio la salto a Mosca durante un concerto centinaia tra morti e feriti arrestati 11 sospetti uomini armati mi metti che hanno fatto irruzione hanno iniziato a sparare sul pubblico un messaggio di l’isis Rivendica l’attentato politici russi a Cusano l’Ucraina Kiev negherebbe il gesto o il cancro in un videomessaggio trasmetti BBC La principessa del Galles Kate ha messo la parola fine relazioni sulla sua salute che si rincorrevano da quando la consorte dell’erede al trono britannico William è stata sottoposta a circa due mesi fa un intervento chirurgico all’addome di cui non era stato svelata la natura nel video girato nel giardino di Adelaide cocktail da Windsor a fare dimagrita ma sorridente mentre spiega che la notizia è arrivata come uno shock di essersi sottoposto ...