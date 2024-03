Ultime Notizie Roma del 23-03-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 23 marzo 2024)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio appuntamento con ledall’Italia e dal mondo andiamo a Mosca commando assalta il teatro durante un concerto 115 morti oltre 100 feriti uomini armati mimetica hanno fatto irruzione hanno iniziato a sparare sul pubblico un messaggio dell’ ISIS Rivendica ebbe l’attentato Putin informato sullo stato delle indagini il cancro in un video messaggio trasmesso dalla BBC La principessa del Galles Kate Middleton ha messo la parola fine le lezioni sulla sua salute che si rincorrevano da quando la consorte dell’erede al trono britannico William è stata proposta circa 2 minuti fa a un intervento chirurgico all’addome di cui non si era mai stata svelata la natura nel video girato nel giardino di Adelaide Cottage a Windsor a fare dimagrita Evidentemente la ...