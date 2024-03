Ultime Notizie Roma del 23-03-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 23 marzo 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano guerra in Medio Oriente terzo giorno di assedio l’ospedale la cifra di Gaza City le truppe italiane e continuano ad attaccare ci sono terroristi Diamante della jihad islamica che hanno deciso di recarsi nella zona del Pronto Soccorso finora sono circa 150 palestinesi 500 persone sono state arrestate di cui 350 presunti terroristi sul fronte diplomatico il segretario di stato statunitense Antony blinken era incontrato nuovamente il premier Netanyahu Cercare di evitare inoffensiva delle forze di terra Pa ma secondo la ricostruzione dei media locali il primo ministro israeliano ha replicato che te l’aveva andrà avanti intanto Russia e Cina non bloccato con il vetro in consiglio di sicurezza ONU risoluzione elaborata dagli Stati Uniti sulla tregua Gazza Che prevedeva ...