Ultime Notizie Roma del 23-03-2024 ore 09 | 10

(Di sabato 23 marzo 2024)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione sabato 23 Marzo al microfono Giuliana o Ferrigno Esterina apertura mentre all’interno dell’Unione Europea si continua a discutere sulla necessità di affrontare in un sistema di difesa militare in grado di rispondere ad eventuali attacchi e minacce Continuano i combattimenti su due fronti è sempre più potente mentre entra nella discussione politica la possibilità dell’impiego di truppe nato in Ucraina ieri sono state bombardate le centrali elettriche con l’obiettivo dichiarato da Mosca di generare una paralisi energetica nel paese bombardamenti che hanno portato la centrale nucleare di zaporizhia la più grande d’Europa sull’orlo del blackout la Luci avrebbe Intanto in programma il reclutamento di altri 300 mila soldati per una nuova offensiva contro Carpi e la chiave per questo atto sarà lunedì vorrei medioriente ...