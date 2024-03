Ultime Notizie Roma del 23-03-2024 ore 07 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 23 marzo 2024)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione sabato 23 Marzo Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno almeno 40 persone sono state uccise al 315 sono rimaste ferite tra cui 5 bambini in un attentato terroristico avvenuto in una sala concerti a Mosca in Russia ieri sera intorno alle 20 ora locale secondo le prime ricostruzioni in gruppo di persone in mimetica ha detto il fuoco con armi automatiche contro il pubblico Sperando anche a bruciapelo e lanciando bombe incendiarie scoppiato un vasto incendio che ha fatto quella stare una parte del tetto sentirai di persone sarebbero rimasti intrappolati all’interno da te che è stato rivendicato dallo Stato islamico conosciuto anche come esiste un’organizzazione di stampo Attiva soprattutto tra Iraq e Siria gli attentatori dovrebbero essere almeno 5 la guardia nazionale russa riferito che ...