Ufo | la confessione di un ex agente dell’MI6 | “Abbiamo abbattuto un disco volante ‘non umano’ | sono stufo di tenere il segreto”

(Di sabato 23 marzo 2024) Le forze speciali britanniche hanno recuperato un velivolo “non umano”nel nord dell’Inghilterra alla fine degli anni ottanta. Questo è quello che sostiene un ex paracadutista britannico e ufficiale dell’intelligence militare. Il signor Franc Milburn, un veterano del reggimento paracadutisti d’élite dell’esercito britannico, ha spiegato al DailyMail di aver parlato con un membro dell’unità gestita dall’MI6 che ha condotto la presunta operazione. Milburn ha detto di aver parlato anche con un membro dell’equipaggio della RAF britannica che ha inseguito e sparato su una coppia di UFO “a forma di” che viaggiavano a velocità ipersoniche superando i loro aerei da combattimento. Milburn ha rifiutato di rivelare l’identità dei suoi informatori, ma non ha lesinato in dettagli strabilianti della storia raccontatagli dal suo ex conoscente delle ...