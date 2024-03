(Di sabato 23 marzo 2024) ROMA – “Noino” a un’didell’Unione europea e “cercheremo di coalizzare le forze progressiste attorno a questo secco no”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe, intervenendo alla presentazione del libro di Pasquale Tridico dal titolo “Governare l’per non essere governati dai mercati”. “Oggi – ha osservato – L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: L’appello diper l’Ucraina: “Costruire con pazienza la tela del negoziato”sfida Schlein: “In gioco la leadership del campo progressista”critica Meloni sul “pizzo di Stato”: “Grave, pericolosa e superficiale”a Meloni: “Dialogo? Tu ci ...

Dopo il salario minimo, la settimana corta . La nuova battaglia del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte , riguarda di nuovo le condizioni dei lavoratori, una priorità in questo periodo in ... (lanotiziagiornale)

Il gioco sporco russo sulle foto di Giorgia - Usava dire un tempo che le donne non si battono nemmeno con un fiore. Ma erano, per l'appunto, altri tempi. Quelli odierni non prevedono l'impiego né di fiori né, tantomeno, di fioretti: si è passati, ...ilgiornale

Così Conte si è mangiato il Pd, senza fare nulla - Per la prima volta il Movimento 5 stelle sosterrà alle elezioni un politico con la tessera del Partito Democratico in tasca. Ma quello che potrebbe a prima vista sembrare un successo dei Dem, nasconde ...today

Ue, Conte:Pd batta un colpo contro economia di guerra, noi diremo no - Lo ha detto il leader m5s Giuseppe Conte intervenendo alla presentazione del libro di ... “Oggi – ha osservato – c’è un grande tema su cui invito il Pd a battere un colpo con noi. Si è appena concluso ...quotidianodelsud