Ue | Conte | “Pd batta un colpo contro economia di guerra | noi diremo no”

(Di sabato 23 marzo 2024) ROMA – “Noino” a un’didell’Unione europea e “cercheremo di coalizzare le forze progressiste attorno a questo secco no”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe, intervenendo alla presentazione del libro di Pasquale Tridico dal titolo “Governare l’per non essere governati dai mercati”. “Oggi – ha osservato – c’è un grande tema su cui invito il Pd a battere uncon noi. Si è appena concluso un consiglio europeo che ha impostato un’dieuropea. Tutte le risorse andranno per le spese militari, non per l’occupazione o i diritti. Ci siamo preparando alla pace o alla? Di investimento in direzione negoziale non ne vedo, Sforzi non ne vedo. Abbiamo leader che si sono battuti ...