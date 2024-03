(Di sabato 23 marzo 2024) (Adnkronos) – Stretta tra il ritorno dell’imperialismo russo e il revival dell’isolazionismo americano, con le presidenziali Usa di novembre che incombono, l’Ue capisce sempre più di essere vulnerabile e, lentamente, avvia un percorso per arrivare a difendersi meglio, o perlomeno per ridurre la dipendenza da terzi nel campo della sicurezza. Il Consiglio Europeo concluso ieri, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

In un'intervista pubblicata dal quotidiano Le Parisien, il presidente francese Emmanuel Macron ha ribadito che le operazioni sul terreno in Ucraina da parte dell'Occidente potrebbero essere ... (iltempo)

Il centrodestra: "Già 137 ispezioni e zero proteste del presidente Anci" - Dopo la furiosa polemica dei giorni scorsi, sul caso Bari si tenta di abbassare i toni, da sinistra come da destra. Lo fa il sindaco Antonio Decaro: le lacrime in conferenza stampa e la benedizione ur ...ilgiornale

Ue abbassa i ‘toni di guerra’ e va avanti su difesa comune: resta nodo finanziamenti - Non è un’apertura, ma neanche una chiusura. I leader hanno anche provveduto ad abbassare i toni ‘bellici’, particolarmente marcati nelle ultime settimane. In particolare, il passaggio in cui il ...periodicodaily

Gasparri e la destra attaccano ancora il sindaco di Bari: "La ribellione preventiva di Decaro è eccessiva" - Gasparri contro il sindaco di Bari: "Anche questo piccolo episodio denota una concezione padronale delle istituzioni. La ribellione preventiva di Decaro è eccessiva" ...globalist