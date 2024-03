Ucraina | nuovi attacchi con droni su Belgorod | un morto e due feriti

(Di sabato 23 marzo 2024) (Adnkronos) – Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un attacco con un drone contro la regione russa di, al confine con l'. Lo denuncia il governatore Vyacheslav Gladkov. "hanno attaccato i distretti di Starooskolsky e quello di Chernyansky – ha reso noto via Telegram – Un civile è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Russia, altri 300mila soldati per nuovo attacco in Ucraina: il piano - (Adnkronos) – La Russia prepara il nuovo attacco in Ucraina. Mentre Mosca è scossa dall'attentato che ha provocato almeno 40 morti alla Crocus City Hall, i vertici militari si preparano a varare una n ...sardegnareporter

Guerra in Ucraina – Le raffinerie di petrolio russe bruciano dopo l’attacco dei droni - I combattenti filo-ucraini vogliono espandere i loro attacchi. Si dice che la Russia raddoppierà la produzione di munizioni per artiglieria. Maggiori ...toscanacalcio