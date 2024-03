Mentre gli Stati Uniti si sono affannati a scagionare l'Ucraina subito dopo l' Attentato , secondo i servizi di sicurezza russi dell'Fsb, i sospettati per l' Attentato al Crocus City Hall avevano ... (ilgiornaleditalia)

Ucraina: Kiev, '1.050 vittime delle forze russe nell'ultimo giorno' - Kiev, 23 mar. (Adnkronos) - La Russia ha perso 435.760 soldati in Ucraina dall’inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Questo numero comp ...lanuovasardegna

Attentato a Mosca, Putin prepara la sua vendetta per punire i responsabili - Putin potrebbe soprattutto decidere di avviare una nuova mobilitazione, per colpire l'Ucraina. Nel suo discorso in tv, il presidente russo ha accusato più o meno velatamente Kiev di complicità con gli ...today

Attentato a Mosca, più di 140 morti. Putin: «Arrestati i terroristi, hanno contatti con Kiev» - Discorso alla nazione del presidente russo: «I responsabili pagheranno». L’Isis rivendica, ma per l’Fsb c’è anche la mano Ucraina dietro l’attacco ...unionesarda