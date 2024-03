Ucraina | Israele | Mar Rosso | altro che Trump | Biden è in ritirata

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 23 marzo 2024) Il bias mediatico senza freni dei nostri tempi influenza pesantemente la rappresentazione della realtà. Se Donaldviene raccontato come un isolazionista che abbandonerebbe l’Europa al suo destino, nonostante la sua prima presidenza dimostri tutt’– rispetto a Obama e Bush è il presidente che è “tornato” in Europa – Joepassa per un generoso difensore della democrazia impegnato in tre conflitti, anche se a ben vedere sembra non avere l’intenzione di vincerne nemmeno uno. Ciò che vediamo all’opera qui è la storica propensione dei Democratici a imbarcarsi in guerre che poi non vogliono o non sanno vincere, per indecisione o incompetenza. La rappresentazione è falsata dalle contrapposte propagande: per motivi opposti sia i simpatizzanti che i critici dell’amministrazionetendono a enfatizzare ...