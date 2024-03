Ubriaco | scappa e innesca un folle inseguimento da parte della Polizia | giovane pontino multato e denunciato

(Di sabato 23 marzo 2024) Pubblicato il 23 Marzo, 2024 Unper le vie di Latina, nella scorsa notte, ha visto protagonista unche è stato poi fermato eper guida in stato di ebbrezza alcolica. Evidentemente conscio delle proprie condizioni, alla vista di una pattugliail conducente dell’auto ha accelerato bruscamente per tentare di allontanarsi; ne nasceva così uncon il fuggitivo che, incurante delle conseguenze, ha anche percorso delle strade in senso contrario nella speranza (vana) di riuscire a farla franca ma, proprio a cause delle sue spericolate manovre, ha perso il controllo del veicolo, urtando un cordolo per poi fermarsi al centrostrada. Sottoposto ad accertamento del tasso alcolemico, al ...

Dopo aver bevuto troppo si è messo alla guida e ha provoca to un incidente mortale in cui ha perso la vita un uomo di 58 anni che viaggiava con lui, l’amico Danilo Filomeno. A bordo della vettura ... (today)

Entra consuma, non paga, minaccia i dipendenti di un ristorante e poi scappa . Si tratta di un italiano, S.G. del 1978, nato e cresciuto a Parabiago che ben presto è diventato una mina vagante per ... (ilgiorno)

Latina , 23 marzo 2024 – La Polizia di Stato Questura di Latina , al termine di un rocambolesco inseguimento per le vie del capoluogo, questa notte ha denunciato in stato di libertà un giovane per ... (ilfaroonline)

Latina, giovane scappa all’alt della polizia: bloccato dopo un folle inseguimento. Era completamente Ubriaco - Il conducente, completamente Ubriaco, è stato sottoposto ad accertamento del tasso alcolemico che ha avuto riscontro positivo, con conseguente ritiro della patente di guida. L’uomo è stato denunciato ...latinapress

Minaccia di uccidere la moglie e prende in ostaggio la figlia di 4 mesi - scappa piangendo, disperata ... Ai vigili dice: «Mio marito mi ha picchiata, è Ubriaco. Non vuole ridarmi la mia bambina che ha solo 4 mesi. La teneva in braccio impugnando un coltello. Urlava che ...torino.repubblica

Incidente a Taranto, morte due donne e un ragazzo: 3 feriti, anche un bambino. Il frontale choc tra due auto - Incidente tragico in Puglia. Tre persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla statale 100, all'altezza di Mottola, in provincia di Taranto.leggo