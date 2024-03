Tutti i nuovi trend manicure della stagione

E’ bolognese l’azienda italiana con il maggior numero di brevetti depositati in Europa nel 2023. E’ il gruppo Coesia (cui fa capo la Gd di Santa Viola), che si classifica, per il secondo anno ... (ilrestodelcarlino)

La seconda stagione debutterà la prossima estate Nelle ultime ore, HBO ha diffuso una serie di poster della Stagione 2 di House of the Dragon nel quale sono ritratti i principali personaggi che ... (movieplayer)

nuovi aumenti in arrivo per le Sigarette . Dopo i rincari scattati a inizio febbraio, il 20 marzo è partita una seconda tranche di rialzi, prevista dalla stessa manovra per il 2024 che ha ritoccato ... (ilfattoquotidiano)

ULTIM'ORA-MEDIO ORIENTE: Papa chiede "Tutti gli sforzi" necessari per stop guerre Ucraina, Gaza - (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sul conflitto in corso in Medio Oriente: 11,45 - "Non dovremmo mai dimenticare che la guerra è sempre una sconfitta, non possiamo continuare la guerra, dovremm ...msn

Consigliere Biden: nuovi aiuti militari Ucraina non basteranno a Kiev - Roma, 13 mar. (askanews) - I nuovi aiuti militari americani all'Ucraina permetteranno a Kiev di "continuare a a combattere per un periodo, ma solo per un breve periodo": lo ha dichiarato Jake Sullivan ...msn