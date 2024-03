Turismo | prove di intesa tra Italia e Spagna sui temi strategici

(Di sabato 23 marzo 2024)sempre più vicine. Viaggiano sempre più all’unisono le due competitor che programmano il futuro turistico in sinergia. E’ la mission della presidente di Enit Spa Alessandra Priante che sta incontrando in queste ore Rosana Morillo, segretario di Stato per ilspagnolo e Miguel Sanz, direttore generale dell’Ente di promozione turistica Turespaña. È la prima volta che i vertici dei due Enti si incontrano, un’opportunità per rafforzare progetti, collaborazioni e interessi condivisi. Un punto di partenza per muoversi verso unpiù sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. “L’apertura del dialogo tra i due Paesi è fondamentale per capitalizzare sulle risorse e le attrattive di entrambi, creando un’offerta turistica unica e competitiva a livello internazionale. Solo ...

