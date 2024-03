Tudor | «”Sergente di ferro” è brutto Quinto posto? Non posso esprimermi»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 23 marzo 2024) La conferenza stampa di presentazione di Igor. Il presidente della Lazio Lotito lo ha scelto come successore di Sarri. Le parole del nuovo tecnico biancoceleste riportate da Tmw. «La Lazio è una squadra importante, si accetta perché è la Lazio. Già dall’esterno, avevo l’impressione che il tecnico fosse importante per il progetto che si ha in mente. Non voglio parlare dei singoli, preferisco prima valutare ciascuno. Scelgo in base a quello che vedo sul campo. Nella palestra c’è una scritta che mi rappresenta tanto perché è la voglia che c’è nel prepararsi alla vittoria che porta a vincere le partite». La conferenza di: «Il precedente allenatore non lo commento. Stimo tanto Sarri, ha fatto la storia a Napoli» Su Immobile: «Tutto il popolo laziale ama Ciro, è un ragazzo di cuore, ha voglia di dare il suo contributo. Mi piace il calcio ...