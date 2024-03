Trovato morto nello scatinato Doveva essere sfrattato dal negozio

(Di sabato 23 marzo 2024) Era solo, senza familiari e impossibilitato a pagare le spese di affitto deldi alimentari che gestiva in una piazza centrale di Figline. Era sotto sfratto per morosità da tempo, ma quando l’ufficiale giudiziario è arrivato coi carabinieri per eseguire lo sfratto esecutivo, l’uomo è statosenza vita. I soccorsi del 118 non hanno potuto che constatarne il decesso. L’uomo di nazionalità indiana aveva 45 anni. Era arrivato in Italia in cerca di fortuna e in quel fondo in affitto non solo lavorava vendendo generi alimentari, ma dormiva anche: i carabinieri hannoil suo corpo ormai senza vitascantinato deldove aveva allestito la sua abitazione. L’uomo era steso nel letto. Sul suo corpo nessun segno di violenza e ile lo scantinato son stati ...

