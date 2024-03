Trevignano | precipita ultraleggero | l’ultimo | tragico volo di Lanfranco e Lucia VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 23 marzo 2024) Pubblicato il 23 Marzo, 2024De Gennaro eBuccieri condividevano tutto, anche la stessa passione per il. Quella che li ha uniti pure neldestino. Sono loro, i coniugi di 71 e 70 anni, le due vittime all’interno dell’to nel giardino di una casa a, in provincia di Treviso. Alla guida del velic’era il marito, esperto di, visto che in passato ha fatto parte dell’Aeronautica Militare, esattamente del 51esimo Stormo di Istrana. De Gennaro, insignito del titolo di Cavaliere dal Presidente della Repubblica nel giugno 2008, e la moglie, maestra in pensione, lasciano due figli. Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, l’...