Tre arresti in tre giorni | colpo alla criminalità dalla Polizia di Stato di Arezzo

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 23 marzo 2024) Negli ultimi tre, ladidiha condotto un’azione decisa contro il crimine, portando a termine tre significativi. Le operazioni mirate hanno colpito duramente lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree già note per attività illegali e hanno permesso di mettere fine all’attività di individui pericolosi. Il 20 marzo, in una vasta operazione coordinata dal Questore Di Lorenzo, laha arreun uomo di 25 anni nella zona dei Giardini dei Porcinai. Durante il controllo, èscoperto in possesso di oltre un chilogrammo di ketamina, una droga con effetti devastanti, e due frammenti di MDMA. Inoltre, un complice ventisettenne èdenunciato in libertà per possesso di oltre 3.000 euro in ...