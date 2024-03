Trapianti di rene | Donare da vivi sarà la svolta per l’efficacia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024) "Il trapianto di organi da vivente è una necessità sociale". Sono le parole di Ugo Boggi, chirurgo di fama internazionale e direttore dell’Unità operativa di Chirurgia generale edell’Aoup di Pisa. Di recente, il professor Boggi ha condotto un intervento su Leonardo Baruzzo, un giovane di 20 anni affetto da insufficienza renale cronica. Baruzzo si era precedentemente raccontato sulle nostre pagine prima di ricevere undonato dal padre, Cristian, proprio nel giorno della Festa del Papà. Professore, com’è andato l’intervento? "È andato bene, ma per valutaredevono passare diversi anni. Si è trattato tuttavia di un intervento di routine, la sua eccezionalità risiede in altro". In cosa? "È stato un trapianto difatto da vivente. In Italia, storicamente, si attestano in media con ...