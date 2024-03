Traoré | cambiano i piani | cosa ha deciso il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 23 marzo 2024) Spunta la notizia ufficiale circa il futuro di Hamed Junior. La decisione delsull’ivoriano ha sorpreso i tifosi azzurri. In attesa di rientrare in campo dopo la sosta per le Nazionali, che per ilsignificherà big match con l’Atalanta al Maradona, gli azzurri rimasti a casa base hanno continuato a svolgere sessioni d’allenamento all’SSCN Konami Traing Center. Sedute, queste, gestite dall’ex Gianluca Grava (ad oggi membro dello staff) in assenza di mister Calzona, e che hanno visto fra i principali protagonisti Hamed Junior. L’ivoriano ha infatti rifiutato la convocazione ricevuta dalla Costa d’Avorio per rimanere in quel di, in modo da migliorare la propria condizione fisica, ancora precaria causa malaria, in vista del rush finale della stagione. Gesto che fa onore ...