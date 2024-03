Tragedia ad Arena Po Travolto da un’auto Muore in bici a 39 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024)l’altra sera sul ponte di Spessa, adPo, dove un ciclista è stato investito da un’utilitaria che viaggiava alle sue spalle. Forse per la scarsa illuminazione, l’autista a bordo della Panda che dall’Oltrepò procedeva verso il Pavese non si è accorto della presenza di un uomo che in sella a unacletta pieghevole di quelle che usano i ragazzini stava pedalando davanti a lui e lo ha. Ha perso la vita così Otavio Cosme Aiello, 39enne, nazionalità italiana, nato a San Paolo del Brasile ma residente a San Zenone Po. Subito dopo l’impatto, il guidatore si è fermato e ha lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivatemedica e un’ambulanza. I sanitari hanno prestato al ciclista le prime cure, poi lo hanno portato all’ospedale di Stradella, dove all’arrivo l’uomo è deceduto. ...