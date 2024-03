Traffico Roma del 23-03-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 23 marzo 2024) Luceverdevedi trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare incidente lungo la carreggiata esterna che sta provocando code tra l’uscita Laurentina e Tuscolana sul tratto Urbano della A24L’Aquila rallentamenti pertra l’uscita di via Portonaccio è l’ingresso con la tangenziale fuori il raccordo sulla via Salariain coda a seguito della rimozione di un incidente avvenuto tra il raccordo Settebagni direzione Monterotondo presente anche un cantiere abbastanza nel sostenuto illungo la strade della capitale furono diramazionenord per consentire i lavori lungo il tratto autostradale chiuso in maniera continuativa fino alle 6 di lunedì 25 marzo il tratto di strada tra l’uscita del raccordo anulare e l’uscita di Settebagni in direzione Firenze ...