Traffico Roma del 23-03-2024 ore 17 | 30

(Di sabato 23 marzo 2024) Luceverdetrovati dalla redazione sulla via Aurelia code perintenso tra il raccordo anulare via Aurelia Antica direzione centro fuori raccordo incidente sulla via del mare con ilin coda tra il raccordo anulare i Vitinia direzione Ostia sulla Pontina coda tratti pertra Castelno e Spinaceto direzione raccordo ed infine sulla A1 diramazionenord per consentire i lavori lungo il tratto autostradale chiuso in maniera continuativa fino alle 6 di lunedì 25 marzo tra l’uscita del raccordo anulare e l’uscita di Settebagni in direzione Firenze e il percorso alternativo prevede di uscire sulla Salaria e proseguire in direzione Monterotondo per poi entrare in autostrada a Settebagni E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare ...