Traffico Roma del 23-03-2024 ore 17 | 00

(Di sabato 23 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità dalla redazione non molto Nico registrato in queste ore lungo la rete viale della città metropolitana disulla A1 diramazionenord per consentire lavori lungo il tratto autostradale chiuso tra l’uscita del raccordo anulare e l’uscita di Settebagni in direzione di Firenze in orario continuativo fino alle 6 di lunedì 25 marzo il percorso alternativo prevede di uscire sulla Salaria e proseguire in direzione Monterotondo per poi entrare in posta a Settebagni interventi di potatura in via di Santa Costanza tra via Nomentana e Piazza di Santa Costanza fino alle ore 17:30 devi attendere le buste 168 310 e 544 Per quanto riguarda lo sciopero nazionale dei trasporti a partire da questa sera alle ore 21 e fino alle 21 di domenica 24 Marzo ad ...