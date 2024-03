Traffico Roma del 23-03-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 23 marzo 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione Tutto abbastanza tranquillo in queste ore lungo la rete viaria della città metropolitana diil pocopresente in città non sta provocando svenimenti alla circolazione fuori il raccordo sulla via Salariain coda tra il raccordo anulare Settebagni a causa dei lavori presenti nel direzione Monterotondo sulla A1 diramazionenord per consentire lavori lungo il tratto autostradale chiuso tra l’uscita del raccordo anulare e l’uscita di Settebagni in direzione Firenze in orario continuativo fino alle 6 di lunedì 25 marzo il percorso alternativo prevede di uscire sulla Salaria e proseguire in direzione Monterotondo per poi entrare in autostrada a Settebagni E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...