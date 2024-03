Traffico Roma del 23-03-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 23 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità via di Santa Costanza è chiusa alin entrambi i sensi di marcia tra via Nomentana in Piazza di Santa Costanza devi Atene linea 168 310 e 544 che saltano per fermate giardinieri al lavoro anche a Testaccio sempre fino alle 17 è chiusa alvia Galvani tra via Marmorata e via zabaglia deviato le linee 118 719 775 oggi pomeriggio Titina Piazza Santi Apostoli possibili effetti sulla circolazione deldelle vicine Piazza Cesare Battisti e via IV Novembre in serata un corteo Labaro da via Brembio percorrerà anche viale Gemona del Friuli sono possibili rallentamenti e chiusure In collaborazione con Luce Verde infomobilità