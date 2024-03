Traffico Roma del 23-03-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 23 marzo 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sul raccordo code a tratti per ilin carreggiata interna tra il bivio con la A24Teramo e la Casilina sempre sul raccordo complanare tra via della Bufalotta e via Salaria in carreggiata esterna code per ilin uscita su via Salaria su via Salaria incolonnamenti dall’ aeroporto dell’Urbe a via di Settebagni in direzione Monterotondo anche causa della chiusura per lavori della diramazionenord auto infine anche sulla tangenziale est tra via Nomentana è San Lorenzo in direzione San Giovanni infine Vi ricordo che sulla diramazione di nord è chiuso per lavori il tratto tra il raccordo anulare Settebagni in direzione dell’auto sole fino alle ore 6 di lunedì 25 marzo percorso alternativo dal raccordo uscita Salaria direzione Monterotondo Per ...