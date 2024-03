Traffico Roma del 23-03-2024 ore 12 | 30

(Di sabato 23 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàcon code sul Raccordo Anulare tra Nomentana via di Settebagni nei due sensi di marcia coda anche su via Salaria tra Villa Spada e Settebagni per i lavori a Settebagni in direzione Monterotondo auto in fila sulla tangenziale est all’altezza del Bivio con il tratto Urbano della A24 in direzione San Giovanni per lavori di potatura è chiusa al transito veicolare via Galvani tra via Marmorata e via zabaglia fino alle ore 17 con le deviazioni delle linee bus 700 18719 775 interventi di potatura anche in via di Santa Costanza tra via Nomentana e Piazza di Santa Costanza fino alle ore 17:30 Anche qui deviate le linee bus 168 310 e 544 infine sulla diramazione dinord è chiuso per lavori il tratto compreso tra il raccordo anulare bagni in ...

Incidente sull'A1, nove chilometri di coda per camion ribaltato - A causa di un incidente al km 626 che ha visto coinvolto un mezzo pesante ribaltato che ostruisce la carreggiata, sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Frosinone e Cepran ...tg24.sky

CALVI RISORTA - Viabilità fuori controllo, caos all’uscita delle scuole: via Roma off limit - 10:49:33 Parcheggi selvaggi all'uscita dei ragazzi da scuola del plesso Don Milani in via Roma è davvero preoccupante. Il Traffico va in tilt tutti i giorni, con auto in doppia fila che bloccano la ca ...casertafocus

Esodo Festività Pasquali : il Traffico durante le festività pasquali – 31 marzo e 1° aprile 2024 - (mi-lorenteggio.com) Roma, 23 marzo 2024 – Pasqua è alle porte e, come ogni anno, si prevede il consueto incremento della circolazione stradale; in particolare, l’aumento del Traffico in fase di parte ...mi-lorenteggio