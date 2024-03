Traffico Roma del 23-03-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 23 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità questa mattina 80 tra via Nomentana e Piazza di Santa Costanza sono deviate le linee 168 310 e 544 la chiusura è dovuta un intervento di potatura per venire al lavoro anche a te stata fino alle 17 chiusa al transito via Galvani tra via Marmorata in via zabaglia deviate le linee 718 719 es-175 adesso è chiusa per una voragine via Leonardi tra via della salvia e via della Verbena nel quartiere Casalotti lavori in corso sulla rete del gas in via Vinadio all’altezza di Laghi delle Colline infine oggi doppio sit-in a Piazza Santi Apostoli possibili effetti sulla circolazione di Piazza Cesare Battisti via IV Novembre In collaborazione con Luce Verde infomobilità