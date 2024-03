Traffico Roma del 23-03-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 23 marzo 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione ancorabloccato e tratto chiuso sulla A1Napoli con 3 km di coda per un incidente con un mezzo pesante ribaltato che occupa l’intera carreggiata tra Frosinone Ceprano in direzione Napoli per una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli possibili disagi nell’area circostante dalle ore 10 alle ore 13 sulla diramazione dinord chiuso per lavori il tratto compreso tra il raccordo anulare Settebagni in direzione dell’auto sole fino alle ore 6 di lunedì 25 marzo percorso alternativo dal raccordo anulare uscita Salaria in direzione Monte Rotondo per poi accedere all’ingresso di Settebagni in direzione A1 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it e darlo anche tutto al prossimo aggiornamento un servizio a ...