Traffico Roma del 23-03-2024 ore 09 | 00

(Di sabato 23 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per lavori di potatura chiusa al transito veicolare via Galvani tra via Marmorata in via zabaglia fino alle ore 17 con deviazione delle linee bus 718 719 e 775 interventi di potatura anche in via di Santa Costanza tra via Nomentana Piazza di Santa Costanza fino alle ore 17:30 Anche qui deviate le linee bus 168 310 e 544 riguardo le linee metropolitane ricordiamo oggi l’orario prolungato per le linea B e B1 con le ultime corse dai rispettivi capolinea 1:30 di notte riguardo il tram 8 l’ultima corsa da piazza Venezia alle 3:29 del mattino e da Casaletto alle ore 3 Sempre per il trasporto pubblico vi ricordo che dalle 21 di questa sera sabato 23 marzo fino alle 21 di domenica 24 marzo ci sarà sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia Trenord Trenitalia TPER con ...