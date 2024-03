Traffico Roma del 23-03-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 23 marzo 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sempre scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della capitale sulla A1Napolibloccato e tratto chiuso con circa 2 km di coda per un incidente tra Frosinone Ceprano in direzione Napoli per lavori di potatura è chiusa al transito veicolare via Galvani 3 a via Marmorata in via zabaglia fino alle ore 17 deviate anche le linee bus 718 719 775 interventi di potatura anche in via di Santa Costanza tra via Nomentana Piazza di Santa Costanza fino alle ore 17:30 Anche qui deviate le linee 668 310 e 544 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it deve Arnoldi è tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...