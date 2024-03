Traffico Roma del 23-03-2024 ore 07 | 30

(Di sabato 23 marzo 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione circolazione regolare al momento lungo la rete viaria della capitale per una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli possibili disagi dalle ore 10 alle ore 13 nell’aria circostante per lavori di potatura è chiusa al transito veicolare via Galvani tra via Marmorata e via zabaglia dalle ore 7 alle ore 17 tv a te anche le linee bus 718 719 e 775 interventi di potatura anche in via di Santa Costanza tra via Nomentana Piazza di Santa Costanza dalle ore 7 alle ore 17:30 Anche qui deviate le linee bus 168 310 e 544 infine in zona Prati proseguono gli interventi di manutenzione su via Ottaviano tra piazza Risorgimento e via Germanico nell’ambito dei lavori programmati per il Giubileo 2025 deviata diverse linee del trasporto pubblico per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...

L'Italia sta inasprendo le regole del Traffico: ecco cosa devi sapere prima della tua prossima vacanza - Pagina inizialeConsumatoristava in piedi: 22 marzo 2024, 19:15Da: Nadja ZinsmeisterPremeredivisoSe vuoi andare in vacanza in Italia, dovresti fare ...toscanacalcio

Via al congresso di FdI: due nomi in campo per guidare Roma - Non ci dovrebbero essere sorprese nel congresso Romano di Fratelli d'Italia che si apre domani a Roma, fino a domenica. Salvo intese in extremis, saranno due i candidati in corsa per diventare ...ilmessaggero

Napoli – Roma (via Formia): contrattempi fra sabato e domenica per potenziare la stazione Centrale - Trenitalia: modifiche al programma di circolazione dei treni sulla linea Roma - Napoli, via Formia: nella notte tra sabato 23 e domenica 24 marzo; int ...teleradio-news