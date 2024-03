Tra padel e spadellate Vi svelo il mio nuovo business milanese

E' pronto a tornare in tv con la nuova edizione di Celebrity Chef che avrà due grandi sorpresa, ma nel frattempo Alessandro Borghese Segui su affaritaliani.it (affaritaliani)

Nuova puntata del talk di approfondimento di Nove ‘ Accordi&Disaccordi ’, che torna in diretta sabato 23 marzo alle 21.25 per raccontare l’attualità del nostro Paese. ospiti nello studio di Luca ... (ilfattoquotidiano)

Si parla del “circo” campo largo ad Omnibus su La7, ospite Antonio Padellaro , per commentare lo spettacolo che ha dato di sé l’ipotetica “accozzaglia” in Piemonte e Basilicata. Qui come si sa le ... (secoloditalia)