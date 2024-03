Tra lucciole | ville e pipistrelli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024) Escursioni guidate alla scoperta di boschi, laghi, grotte e antiche chiese. E poistoriche, vecchi borghi, fornaci d’un tempo, dighe, ferrovie,e rapaci notturni. Più di 30 appuntamenti per conoscere le meraviglie del Parco della Valle del Lambro. Sono le opportunità offerte dalla rassegna “Dentro il Parco“, organizzata dal Parco Valle Lambro e dalle sue guardie ecologiche volontarie. Si potrà scegliere tra passeggiate nella natura, camminate culturali e uscite sui laghi. Domani alle 9 ci si avvicinerà a fiori e piante con l’escursione dedicata a “Fiori di primavera nella valle dei Rio Pegorino“, in cui si potrà ammirare anche il rudere di Cascina Pegurinash. Alla stessa ora per il ciclo “Le stagioni nel parco“ ci sarà l’uscita “Primavera - In giro per Veduggio“. Venerdì 5 aprile a Triuggio alle 21 si ...