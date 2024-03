Torino | Vagnati d’America prepara un mercato da Hollywood | il punto sulle trattative

(Di sabato 23 marzo 2024) Il dt delDavidefa le valigie per l’America, occasione di riposo prima di inaugurare il calcioestivo in casa granata Il calciodeltargato estate 2024 sia tagliare il nastro per la propria inaugurazione e per quanto concerne il backstage il direttore tecnico Davideha scelto di prendere

Davide Vagnati , direttore sportivo del Torino , ha parlato in conferenza stampa del futuro di Juric e di quello di Buongiorno Davide Vagnati , direttore sportivo del Torino , ha parlato in ... (calcionews24)

Davide Vagnati , responsabile dell’area tecnica granata, ha parlato di Nemanja Radonjic , recentemente passato in prestito al Maiorca Nemanja Radonjic è stato ceduto dal Torino al Maiorca in ... (calcionews24)

Giovanili - Under 15 e 16 alla ricerca di punti play off - UNDER 18 - Impegno complicatissimo per il Torino di Larocca nella venticinquesima giornata di campionato: i granata ospiteranno nell'anticipo la capolista Inter al Valentino Mazzola ...torinogranata

Calciomercato Torino, ipotesi Musso per la porta Gli scenari - Il Torino ragiona sul fronte portiere, dall’ipotesi Juan Musso al futuro di Vanja Milinkovic-Savic, gli scenari per l’estremo difensore Continua a tenere banco il futuro di Vanja Milinkovic-Savic in ...calcionews24

Attacco Toro, si cambia! Intriga Bonny, rivelazione del super Parma: sondaggi - Il giovane centravanti francese, con un gran fisico, è un pivot capace di “spaccare” le difese: 3 gol e ben 9 assist in stagione ...tuttosport