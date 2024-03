Titoli di Stato | depositi o fondi pensione? Guida al risparmio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Roma, 23 marzo 2024 – Ilfunziona, meglio se è finalizzato a qualcosa. L’obiettivo da raggiungere – una somma per studiare, per un viaggio o per la nuova auto o ristrutturare casa – incentiva ale consente di focalizzarsi sul proprio traguardo a medio-lungo termine, riducendo la tendenza a reagire d’impulso a fluttuazioni di mercato, tipiche degli investimenti. Questo consente inoltre di proseguire il proprio percorso d’investimento con costanza, perché spinti da una motivazione più grande del mero guadagno, cioè, appunto, il raggiungimento di un obiettivo concreto come un viaggio, il matrimonio, l’auto o l’anticipo per la casa. Un approccio che funziona: la ricerca condotta da Gimme5 in collaborazione con University of Melbourne e Georgetown University ha evidenziato come gli obiettivi raddoppino la proal ...