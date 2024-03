Tir si ribalta su A1 e occupa tre corsie | 10 km di coda

(Di sabato 23 marzo 2024) Traffico bloccato e lunghe code, sino a 10 chilometri. Ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione verso il sud l'incidente che stamattina sull'A1 ha coinvolto un tir. Il mezzo pesante si èto al chilometro al km 626, ostruendo l'intera carreggiata. Sul luogo dell'evento, sono intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco, la polizia Stradale, e il personale della direzione di tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Inizialmente è stato chiuso il tratto tra Frosinone e Ceprano verso Napoli, poi con il passare delle ore la chiusura è stata estesa ulteriormente a partire da Anagni per decongestionare il traffico che si era creato all'altezza di Frosinone, uscita obbligatoria dopo l'incidente. Intorno a mezzogiorno il tratto chiuso è stato riaperto e sul luogo dell'incidente si viaggia su due

