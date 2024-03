Tir ribaltato sull' A1 a Frosinone | traffico e 9 km di coda tra Roma e Napoli dopo la chiusura dell' autostrada

(Di sabato 23 marzo 2024) L'A1 è stata bloccata per ore all'altezza diper un tir: ancoracon 9 chilometri ditra

Tir si ribalta su A1, chiuso tratto tra Ceprano e Ferentino - Poco prima delle 8, sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Ferentino e Ceprano verso Napoli a causa di un incidente avvenuto al km 626 che ha visto coinvolto un mezzo ...radiocolonna

Incidente sull’A1 tra Ferentino e Ceprano, tir si ribalta: conducente ferito e traffico bloccato - Traffico bloccato sull’autostrada A1 verso Napoli tra Ferentino e Ceprano, per un incidente. Un tir si è ribaltato e ha invaso la carreggiata. Si segnalano chilometri di code.fanpage

Incidente sull'A1, Tir si ribalta: conducente ferito e traffico paralizzato - Un tir si è ribaltato sull'autostrada A1 all'altezza del chilometro 627 in direzione sud, nel territorio di Frosinone. Il conducente del mezzo ha perso il controllo, per cause ...ilmessaggero