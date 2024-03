TikTok | scarsi controlli sui minori | la multa allerta i genitori

(Di sabato 23 marzo 2024) Ancora una volta al centro della gogna mediatica il noto social networkesemplare per scarso controllo sui. Nonostante la sua espansione fuori controllo a partire dal 2020 ad oggi, il social network cineseha sempre goduto di qualche occhio di diffidenza in più rispetto alle app statunitensi quali Instagram, Facebook e Whatsapp, sotto il controllo di META. Questo, a causa dei numerosi scandali che hanno caratterizzatonegli ultimi anni, a partire dalle controversie circa gli algoritmi fino a culminare con la più recente sanzione, inflitta a causa di scarso controllo sui. Lahato i generali.blandi suida 10 milioni di euro ...

La mossa illiberale più liberale di sempre: gli USA mettono al bando TikTok In evidenza - Di Dario Lucisano Roma, 22 marzo 2024 (Quotidianoweb.it) - Mercoledì 13 marzo, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha votato a favore di una bolla per obbligare il social media cinese TikTo ...gazzettadellemilia

Cos'è il loop della scarsità, che ci fa desiderare ciò che non ci serve - Un libro esplora le ragioni che ci spingono, per natura o per cultura, a desiderare il superfluo. E come disintossicarsi ...wired

Giornata mondiale dell'Acqua 2024, celebriamo (anche) il suo potere beauty - Da bene essenziale a elisir di bellezza, a porta che si apre verso il futuro: il 22 marzo, Giornata Mondiale dell'Acqua, rappresenta un'opportunità per tornare a riflettere sull'importanza cruciale di ...vanityfair