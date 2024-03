Thiago Motta è l’esempio di come si gioca a calcio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Il pallone a trecentosessanta gradi, visto da un ex bomber e che ora è uno dei volti di riferimento sui “social“. Presente all’evento Topps, per il lancio della nuova collezione di card Uefa Euro 2024, Nicola Ventola si è soffermato su diversi temi calcistici, dando appuntamento a tutti in TV per il suo nuovo programma. Partiamo proprio dagli Europei. L’Italia si presenta da Campione in carica… "Noi che amiamo il, finalmente, torniamo a disputare un grande eventogli Europei. Dopo aver saltato due Mondiali, è importante fare bene a questo appuntamento, anche perché andiamo in Germania da detentori del titolo". C’è una speranza di bissare il successo del 2021? "Siamo l’Italia e siamo quelli che hanno vinto gli ultimi Europei. Secondo me dobbiamo pensare aabbiamo vinto nel 2021. Ci siamo riusciti con idee ...