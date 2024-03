The Voice Senior | l’empolese Antonella è fuori Niente finale | la Berté non la sceglie

(Di sabato 23 marzo 2024) Empoli, 23 marzo 2024 – Finisce l’avventura a TheperGrattarola, l’infermiera empolese che è arrivata a un passo dalladel popolare programma Rai condotto daClerici. Scelta nella sua squadra da Loredananella scorsa puntata dopo un’esibizione che ha impressionato l’artista, in semiha cantato l’immortale “Insieme a te non ci sto più” di Caterina Caselli. Ma nonostante una importante esibizione,ha dovuto fare delle scelte nel suo terzetto. Inalla fine, della squadra della cantautrice, va Sandro Bertoldini con “It’s my life” di Bon Jovi. L’altro eliminato è Gigi Cifarelli, che ha cantato “The long and winding road” dei Beatles. ...

