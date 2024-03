The Voice Senior | le pagelle della sesta puntata | Clementino bodyguard 8 | Loredana Bertè inarrestabile 9

(Di sabato 23 marzo 2024) Sesto appuntamento con The2024: ladel 22 marzo segna la semifinalegara canora, con i giudici impegnati a scegliere le squadre da accompagnare fino all’attesissima ultima serata. Così, i giudici Arisa,, Gigi D’Alessio ehanno avuto modo di conoscere meglio i talentuosi concorrenti che, sul palco, hanno mostrato voci incredibili e magistrali talenti. Il tutto, come sempre, sotto l’affettuoso sguardopadrona di casa Antonella Clerici.in versione: 8 Ancor più che con la sua musica, il frizzante rapper partenopeo si fa voler bene per la sua personalità ironica e scanzonata, che non manca mai di donare un sorriso agli spettatori di The ...

The Voice Senior 2024 , finalisti : chi prenderà parte alla finale THE Voice Senior 2024 finalisti – Quali sono i finalisti di The Voice Senior 2024 , il talent show musicale condotto da Antonella ... (tpi)

Durante la semifinale di The Voice Senior , in onda venerdì 22 marzo su Rai1, assistiamo nei primi 5 minuti a un colpo di scena mica da poco. Quando Antonella Clerici presenta i coach (e in seguito ... (today)

The Voice Senior, semifinale interrotta per un’edizione straordinaria del TG1 - Serata particolare per il palinsesto di Rai1, con la semifinale di The Voice Senior 2024 interrotta momentaneamente a circa un'ora e 10 minuti ...lanostratv

The Voice: Mario Rosini canta In Assenza Di Te (video) - Venerdì 22 marzo 2024, per la semifinale di The Voice Senior, programma del quale trovate qui cast, quante puntate sono e meccanismo di gara, Mario Rosini canta “In Assenza Di Te” di Laura ...radiomusik

The Voice: Diana Puddu canta Un’Emozione Da Poco (video) - Venerdì 22 marzo 2024, per la semifinale di The Voice Senior, programma del quale trovate qui cast, quante puntate sono e meccanismo di gara, Diana Puddu canta “Un’Emozione Da Poco” di “ Anna Oxa.radiomusik